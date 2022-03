O deputado estadual Alex Silva (Republicanos) empenhou para a Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste emenda parlamentar individual no valor de R$ 260 mil.

O recurso irá garantir a aquisição de uma nova ambulância tipo pick-up turbo diesel com tração 4×4, zero km, air-bag para o Posto de Saúde do distrito de Boa Vista Pacarana, para oferecer um atendimento de qualidade e um transporte com segurança e conforto aos moradores do distrito, além das comunidades indígenas e região. O distrito está localizado a aproximadamente 85 km do Hospital Municipal Angelina Georgetti, em Espigão do Oeste.

“Esse investimento vai atender não só os moradores do distrito de Boa Vista Pacarana que têm sofrido com a distância para chegar ao hospital mais próximo, e também as comunidades indígenas e região”, afirmou o parlamentar.