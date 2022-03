Liderança política do Estado, o ex-deputado e estadual Maurão de Carvalho deixou o MDB e retornou ao PTB, partido no qual foi eleito prefeito pelo município de Ministro Andreazza.

Ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-governador em exercício destacou o carinho especial pelo partido no qual disputou a eleição ao governo de Rondônia em 2018, com mais de 173 mil votos. “Agradeço a acolhida, partido no qual tenho um carinho muito especial”.

Presidido nacionalmente pelo Marcus Vinícius Vasconcelos Ferreira, o PTB tem boa relação com o presidente Jair Bolsonaro, hoje filiado ao PL. Em Rondônia, o PTB deve caminhar com o PL, presidido em Rondônia pelo senador Marcos Rogério (ex-DEM). Maurão não disse se pretende disputar as eleições de outubro, mas adiantou que os próximos dias servirão para avaliar o cenário.

Segundo apurou o site valoremercado.com.br, as duas legendas estão conversando com o ex-governador Ivo Cassol (PP), partido no qual tem a pretensão de lançar a deputada federal Jaqueline Cassol (PP), ao cargo de senadora. As conversas se intensificaram após o ex-governador ter sido barrado pelo STF, que negou a flexibilização da Lei da Ficha Limpa, excluindo o progressista do quadro sucessório em Rondônia. Cassol também tem uma boa relação com o presidente Jair Bolsonaro.