O Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, venceu seu terceiro clássico consecutivo, após superar o Corinthians por 2 a 1 no dérbi, na noite de quinta-feira (17), fechando com 100% a sequência de três rivais seguidos que não acontecia desde 2014 neste formato do Campeonato Paulista.

Na entrevista pós-jogo, o comandante português fez a ressalva de que posse de bola não ganha jogo, citou a seleção brasileira campeã mundial de 2002 e disse que gosta mesmo é de competir pela bola.

“Vocês (imprensa) lembram como o Brasil foi campeão (2002), como jogava e contra quem jogou a final? Então… Posse de bola não ganha jogo. São chutes a gol, são recuperações de bola, são cruzamentos de qualidade e competir. Somos inteligentes, temos margem para crescer. Para mim, a posse não interessa. Futebol é rendimento”, disse o treinador.

De acordo com Abel, o time do compatriota Vítor Pereira não o surpreendeu pelo estilo de jogo no Allianz Parque, que contou com 39.511 torcedores.

“Eu queria dedicar a vitória para os torcedores, todos eles. Todos fomos um. O chiqueiro pegou fogo. Ambiente inacreditável, espetacular. Não tenho dúvida que foram o 12º jogador”, disse Abel.

Com a melhor campanha do estadual garantida com 29 pontos, na liderança do Grupo C e no ranking geral, o treinador palmeirense deve mandar um time misto contra o RB Bragantino. O jogo será no domingo (20), às 16h, fora de casa, pela última rodada da primeira fase.