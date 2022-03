O distrito de União Bandeirantes (RO), a 156 quilômetros da capital Porto Velho, recebeu na noite de quarta-feira, 16 de março, a diretoria da Sicoob Credisul para mais uma Pré-Assembleia 2022.

O evento aconteceu no Clube 4 Corações e contou com 300 associados e convidados presentes. Os cooperados acompanharam a prestação de contas referente ao ano de 2021, conheceram a proposta de distribuição de sobras, as ações e projetos sociais desenvolvidas pela cooperativa na região, além de elegerem os delegados que os representarão pelos próximos quatro anos.

Na abertura da reunião, Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, ressaltou o potencial da região. “União Bandeirantes é uma região interessante, rica e com aptidão para várias culturas de produção. É uma comunidade em crescimento. Temos condições de fazer um trabalho fantástico para ajudar no desenvolvimento da comunidade. Estamos trabalhando para isso, queremos melhorar ainda mais, essa é a função da nossa cooperativa”.

Com nove anos de atividade, a agência de União Bandeirantes obteve bons resultados em 2021: R$ 60 milhões na carteira de crédito; R$ 20,4 milhões em depósitos totais; R$ 5,8 milhões de capital social; R$ 3 milhões de sobras + juros ao capital e 1.940 cooperados. Os delegados eleitos para Porto Velho e distrito de União Bandeirantes foram: Alan Gurgel do Amaral, Anísio Bueno Marques, Celso Cecatto, Daniel Mendes Monteiro Rezende, Edgar Sampaio Damasceno, Elias José Cordeiro, Fábio Vailatti, Romario Farias Santana e Ronaldo Marcelo Hella.

Renato Doretto, diretor regional da cooperativa em Rondônia, relembrou a chegada da Sicoob Credisul na região e sua contribuição para o desenvolvimento local. “Conseguimos comprovar o valor do trabalho da cooperativa. Quando chegamos haviam apenas 12 mil habitantes, hoje temos mais de 20 mil. Trouxemos outras instituições para contribuir com o desenvolvimento da região. Só para ter uma ideia já emprestamos R$ 350 milhões aqui, o que quer dizer que o desenvolvimento é claro, e percebemos isso pela participação da comunidade”.

Em seguida, os convidados participaram de um jantar, concorreram a brindes e foram presenteados com uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores. Em lugar de arranjos florais, a Sicoob Credisul investe em mudas de árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente. Encerrando a semana de rodadas das Pré-Assembleias presenciais, o encontro acontece em Vista Alegre do Abunã (17/03).