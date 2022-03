A prefeitura de Cerejeiras divulgou, na tarde desta sexta-feira, 18, o decreto nº 259/2022, que dispõe sobre medidas de restrição para enfrentamento da Covid-19 nesse município.

Assinado pela prefeita Lisete Marth e a procurador do Município, Viviany Bindi Baptista da Silva, o decreto considera a atual alteração do Governo do Estado de Rondônia, desobrigando o uso de máscaras faciais em ambientes externos e internos e dispensando prévia comprovação de vacina para acesso e permanência em estabelecimentos públicos e privados, deixando a cargo dos gestores das pastas delimitarem sobre as regras de acesso em estabelecimentos de saúde e instituições asilares.

Contudo, o decreto cerejeirense mantém a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas públicas e privadas, incluindo o transporte escolar, exceto as instituições de ensino superior.

>>> LEIA, ABAIXO, O DECRETO NA ÍNTEGRA: