O deputado federal Coronel Chrisóstomo, aguardou ansioso o momento da abertura da janela partidária para compor junto ao presidente no mesmo partido.

Desde que o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL, a legenda passou a receber diversas lideranças que seguiram o mesmo caminho, mas foi nesta terça-feira (15) que o partido deu um salto impressionante e passou a ser a maior bancada do país no congresso nacional, com pelo menos 60 deputados já garantidos.

Vários parlamentares participaram de uma cerimônia de filiação com a presença do presidente, em Brasília, entre eles, Carla Zambelli, General Girão, José Medeiros, Gustavo Gayer, Mauricio Souza, Major Fabiana e outros.

A maioria dos que estão migrando ao PL são deputados, senadores e lideranças de renome como a jornalista Samantha Cavalca, nova presidente do partido no Piauí e pré-candidata à câmara dos deputados, e o empresário Luciano Hang, pré-candidato ao senado federal, e o empresário e influenciador digital Gustavo Gayer, que deve concorrer a uma cadeira também na câmara.

O número de filiados, incluindo, deputados e senadores, nos âmbito federal e estadual, devem crescer nos próximos dias, entre eles os deputados federais, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Hélio Lopes. A maioria vêm do Partido União Brasil, resultado da fusão entre PSL e DEM, que agora passa a ter 58 parlamentares, número que deve cair ainda mais. O PT, por enquanto, segue como a terceira maior bancada, com 53 parlamentares.

No evento desta terça-feira o PL também lançou a Frente Parlamentar Lealdade, uma espécie de compromisso de honra assumido por todos os que irão se candidatar ou atuar no suporte do partido nas próximas eleições, para seguir as determinações e apoiar Bolsonaro, incondicionalmente, contra tudo e contra todos. O objetivo também é unir forças para eleger o maior número possível de deputados e senadores conservadores, impondo uma dura derrota para a oposição (a esquerda).

“Não faz sentido a minha luta durante todo meu mandato ao lado do presidente, sempre votando as pautas de interesse dos patriotas brasileiros e do meu povo de Rondônia que confiou em mim, para representá-los na câmara federal defendendo DEUS, PÁTRIA e FAMÍLIA e agora na próxima eleição fazer UNIÃO com partido que não foram fiéis ao Presidente Bolsonaro não faz parte do meu perfil. Sou Coronel do Exército Brasileiro e ser Leal está no sangue de um soldado que defende seu país e seu povo, podem contar comigo, não me entrego, sou fiel até a morte”, disse Chrisóstomo.