Com objetivo de valorizar e dar visibilidade ao trabalho dos profissionais do teatro em Rondônia foi lançada através de live a Revista Cultural Digital “Da Coxia ao Palco” no último domingo,13.

O projeto da revista é coordenado pelo jornalista de Vilhena, Divino de Paulo Amorin, conhecido popularmente como Pietro di Amurinn e tem o conteúdo dedicado exclusivamente sobre produção teatral e as artes cênicas em Rondônia

Pietro di Amurinn informou que o projeto da revista foi contemplado no edital nº 31/2021/SEJUCEL-CODEC 2ª Edição Marechal Rondon Prêmio de Produção Literária, Fonográfica e Digital para Difusão de Expressões Culturais, no Eixo I Publicação de Livros e Revistas Culturais- Categoria G Publicação de Revistas Culturais Digitais, com recursos do “Governo do Estado de Rondônia/SEJUCEL/FEDEC/RO”, lei federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Governo Federal.

Segundo Pietro di Amurinn, a revista leva o nome “Da Coxia ao Palco”, pois pauta experiências, e histórias vivenciadas nos bastidores, além é claro do “fazer teatro”, que engloba vários processos desde a pesquisa à apresentação.

“A revista mostra ao público os bastidores da produção teatral em Rondônia, dando visibilidade ao antes, durante e depois do espetáculo teatral, e valorizando os profissionais do teatro do nosso Estado”, falou o coordenador do projeto.

Pietro di Amurinn ressalta que a publicação digital conta com layout simples de navegar, e conteúdos interessantes e diversificados sobre produção teatral rondoniense.

“Espero que a população acesse a revista que está com um conteúdo interessante com notícias, reportagens e entrevistas. É uma oportunidade para que a população conheça um pouco mais do trabalho dos profissionais do teatro de Rondônia”, ressaltou Pietro di Amurinn que informou que para ler a revista basta acessar o seguinte endereço: https://revistadacoxiaaopalco.com.br/