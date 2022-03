O vereador Bruno do Karatê (PDT), de Parecis, está confirmando o aporte de recursos federais oriundos de emendas parlamentares do Senador Acir Gurgacz e da deputada federal Sílvia Cristina, seus companheiros de partido, alcançando a cifra de R$ 1,2 milhões.

As verbas serão destinadas a atender diversos setores da administração pública municipal, particularmente para o setor da saúde e esporte, oferecendo estrutura e melhoramentos nos serviços prestados à comunidade.

Para os investimentos na saúde, o vereador buscou atender demandas levantadas pela própria administração, através do secretário municipal do setor, Lutero Rosa Paraíso.

Detalhando os investimentos, Bruno explicou que através de Acir Gurgacz o município terá recursos para aquisição de unidade móvel de atendimento, que levará saúde as comunidades mais distantes da área urbana, desafogando o fluxo nas unidades fixas, através de emenda de mais de oitocentos mil reais. O recurso de R$ 869.128,00 – foi um trabalho em conjunto com o vereador João Leopoldo Moraes.

O senador também encaminhou recursos na ordem de duzentos mil reais, para serem aplicados no Esporte e em outras áreas que a administração municipal julgar conveniente.

Já as verbas encaminhadas pela deputada Sílvia Cristina, no valor de R$ 200 mil, se destinam a contratação de especialidades médicas para atender a população.

O vereador agradece a parceria com seus correligionários da bancada federal, assim como a atenção do secretário municipal de saúde já citado, e do secretário municipal de esportes, Guilherme dos Santos Ribeiro, além do assessor parlamentar Silas Borges.