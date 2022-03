Na noite de sexta-feira, 18, um caminhão Mercedes Benz/Ateco 3030 tentou entrar no Estado de Rondônia com uma carga de 300 caixas de alho sem nota fiscal.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Auditores da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia (SEFIN) do Posto Fiscal de Vilhena, ao inspecionar as notas fiscais que o motorista apresentou ( 863 Sacos de Cebola e 232 Caixas de Alho ) notaram certa diferença na carga que havia no caminhão

Contudo, após a vistoria foi confirmado que no caminhão havia no total 532 caixas de alho, 300 sem a devida documentação, que estavam escondidas embaixo da carga de Cebola

A mercadoria sem nota fiscal tinha como destino as cidades de Cacoal, Alto Paraíso, Presidente Médici, Buritis e Machadinho do Oeste.

O caminhão que transportava as mercadorias sem notas pertence a uma empresa de Cacoal que é do ramo de comércio de gêneros alimentícios.

A carga só será liberada após o tributo e multa que totalizam R$ 25 mil aproximadamente.