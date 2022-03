Três homens foram detidos na noite de sexta-feira, 18, por envolvimento com tráfico de drogas, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar (PM) fazia ronda de rotina pelas ruas do bairro Alto Alegre, quando os militares avistaram dois homens que são dependentes químicos, sendo um eles adolescente.

Ao perceberem a presença da viatura, a dupla se portou de forma que chamou a atenção dos policiais, com isso, foi feita abordagem.

Em revista pessoal no maior de idade, nada de ilícito foi encontrado, porém, o adolescente estava muito nervoso e trêmulo, fato que chamou a atenção do militares e em revista minuciosa foi localizado no chinelo do menor uma porção de substancia aparentado ser maconha.

Indagado, o menor disse que a droga era do colega que estava com ele que tinha pedido para ele transportar, haja vista, que era menor de idade e se a polícia pegasse não daria nada pra ele.

O maior confirmou a história do adolescente e assumiu que a droga era dele e que estava fazendo um “corre” para um homem que lhe ofereceu a quantia de R$ 50,00 – além de pequena quantidade da erva para eles fizessem uso.

A dupla também entregou aos policiais o endereço do “boqueiro” na Rua 822 – no mesmo bairro.

Todavia, de posse das informações, os PMs foram ao local e localizaram o traficante e no imóvel foram encontradas porções de substancia análoga a maconha, balança de precisão, rolo papel filme para embalar entorpecente, além de certa quantia em dinheiro provavelmente proveniente da venda de drogas.

No local foram apreendidos objetos de procedência duvidosa.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.