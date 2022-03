Cumprindo agenda com o governador Coronel Marcos Rocha em Vilhena, o deputado estadual Ezequiel Neiva participou da inauguração da usina de asfalto do DER e do lançamento do Projeto “Tchau Poeira” no município, ações que o parlamentar havia solicitado ao chefe do Executivo.

Na inauguração da usina de asfalto o deputado afirmou que a unidade atenderá além de Vilhena, os demais municípios do Cone Sul do Estado: Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi e Chupinguaia.

Ezequiel Neiva destacou a importância da fábrica de asfalto para a melhoria da infraestrutura dos municípios e também para a manutenção das rodovias na região. O parlamentar frisou que Vilhena e as demais cidades do Cone Sul estão sendo contempladas com Projeto “Tchau Poeira”, e que este projeto só poderá ser executado por causa do funcionamento de uma fábrica de asfalto. “Os municípios também poderão comprar material asfáltico e firmar convênio com o Governo, para utilizar a usina do DER”, observou Neiva.

“TCHAU POEIRA”

Na avenida Capitão Castro, o deputado acompanhou com o governador Marcos Rocha o início do recapeamento da via, no lançamento do Projeto Tchau Poeira. A avenida será recapeada no trecho da Marques Henrique até a Praça Ângelo Spadari.

PONTE DE CONCRETO

Antes de cumprir agenda em Vilhena, Ezequiel Neiva participou da inauguração da ponte de concreto sobre o rio Canário, na RO-391, em Chupinguaia.