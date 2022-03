Na tarde desta sexta-feira, 18, o deputado estadual Luizinho Goebel participou da inauguração da Usina Asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em Vilhena.

A instalação da moderna usina, que tem capacidade de produção de 120 toneladas por hora, atenderá à região sul de Rondônia é uma reivindicação antiga do deputado ao Governo do Estado. Assim, municípios como Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Chupinguaia e Vilhena – cidade onde está sendo instalada a estrutura – serão beneficiados com a produção de asfalto de boa qualidade, com custo reduzido.

De acordo com o parlamentar, desde 2016 vem reivindicando ao Governo de Rondônia a instalação de uma usina de asfalto para o Cone Sul. “Com esse equipamento na nossa região será possível a realização de algumas obras como: pavimentação asfáltica e recuperação e manutenção das rodovias estaduais, bem como de ruas e avenidas, gerando economia e agilidade nos serviços realizados, também será possível obter e ótimos resultados para os municípios”, destacou Goebel.

Participaram do evento de inauguração o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, deputados estaduais, prefeitos do cone sul, secretários estaduais e municipais, vereadores e autoridades estaduais.