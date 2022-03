O empresário Paulo Sergio Rodrigues da Silva (Republicanos), o popular Paulinho da Argamazon, concedeu entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia nessa semana, momento em que confirma sua disposição de participar do processo eleitoral em caso de eleição suplementar em Vilhena devido à cassação do prefeito Eduardo Japonês no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO).

Devido a que o procedimento de cassação está em trâmite na Corte rondoniense e, ainda, o atual mandatário pode levar o caso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a data de uma eleição suplementar em Vilhena ainda é uma incógnita.

Contudo, Paulinho – que disputou a eleição municipal de 2020 obtendo boa votação – garante estar preparado para a eventual disputa: “Eu acredito na minha capacidade de gestão pública, levando em conta os princípios da administração pública”, destaca.

Na entrevista, ele falou em projetos e analisou a atual gestão municipal. “Vejo que os cargos atuais estão voltados mais para grupos políticos, em detrimento aos anseios da população”, assevera.

EXTRA DE RONDÔNIA – Você acredita que haverá mesmo eleições suplementares em Vilhena este ano?

PAULINHO DA ARGAMAZON- Acredito que sim. Mas isso, para o município, não é bom, tendo em vista vários projetos em andamentos que serão prejudicados, e, havendo uma eleição, até que seja ajustado o afastamento do atual prefeito e elaboração de um novo processo eleitoral, todos perderão. Com isso, o maior prejudicado será o município de Vilhena. Entretanto, havendo uma eleição, o novo gestor terá que ter muita habilidade na gestão pública, com uma equipe de ponta no seu escalão, para que o Município consiga findar essa gestão com resultados positivos.

EXTRA – Caso isso ocorra, por que razão concorrer a um mandato que deve corresponder a pouco mais da metade do período normal de gestão?

PAULINHO -Eu acredito na minha capacidade de gestão pública, levando em conta os princípios da administração pública que serão o direcionamento da minha gestão, sendo esses: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dessa forma, conseguiremos manter um bom equilíbrio para que o Município não tenha grandes perdas até as novas eleições.

EXTRA – É possível estabelecer um plano de ação coerente com as demandas da cidade para ser executado em tão pouco espaço de tempo?

PAULINHO – Sim, com uma gestão de visão macro e boa vontade, com observação aos princípios da administração pública, não tem como não lograr êxito na execução dos projetos que estão em andamentos, bem como ingressar com novos projetos que já estão finalizados, sendo esses projetos da campanha eleitoral anterior à qual fiz parte.

EXTRA – Em sua avaliação quais são os projetos e métodos administrativos do atual prefeito que estão errados e precisam ser revistos?

PAULINHO – Bom, no meu pensamento, acredito que o principal erro está na equipe de trabalho que está à frente das secretarias. Ao meu ver, para cada pasta, deve ter uma pessoa com formação e especialização técnica para dar suporte à execução de todos os projetos a serem desenvolvidos pela atual gestão do Município. E vejo que os cargos atuais estão voltados mais para grupos políticos, em detrimento aos anseios da população.

EXTRA – Quais são as principais demandas que o Município de Vilhena enfrenta atualmente?

PAULINHO – Hoje, a maior problemática do Município de infraestrutura chama-se alagamentos. Isso tem provocado grandes prejuízos à população nos quatro cantos da cidade. Pavimentar as vias dos bairros mais distantes e executar com mais efetividade as operações tapa-buracos, para que realmente seja resolvido este “Calcanhar de Aquiles”, que tem causado muita insatisfação dos munícipes.