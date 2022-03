Porto Velho e Genus ficaram no empate na tarde deste sábado em 1 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, na abertura da quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Rondoniense 2022.

O Genus iniciou melhor na partida e criando as melhores oportunidades. Aos seis minutos, Leandro recebeu na área e finalizou cruzado para fora. Aos 15′, Jeferson recebeu na entrada da área, mas o goleiro Martins defendeu. Aos 35′, o Porto Velho chegou com perigo. Kiko Alagoano cobrou falta e Júnior Porto cabeceou para fora.

Na volta do intervalo, o Porto Velho foi ao ataque. Com um minuto, Kiko Alagoano cobrou escanteio e Yan escorou, mas Fabiano afastou o perigo. Aos três minutos, o Genus respondeu com Marcinho, que finalizou mas o goleiro Martins defendeu. Aos 4′, após cruzamento, Pablo cabeceou, Dida espalmou e Pablo tentou novamente, mas chutou para fora. Aos 8′, Jeferson chutou cruzado, porém Martins salvou. Aos 11′, após cruzamento, Júnior Porto cabeceou e abriu o placar para o Porto Velho. Após o gol sofrido, o Aurigrená cresceu na partida. Aos 25′, Jeferson finalizou e goleiro Martins espalmou. Aos 34′, Anailson recebeu na área e completou para deixar tudo igual.

Com o resultado, o Porto Velho permanece na terceira posição com cinco pontos, enquanto que o Genus é o quarto colocado também com cinco.

O Porto Velho retorna a campo na quarta-feira para enfrentar o Pimentense no estádio Aluízio Ferreira, na capital. Já o Genus volta a campo no domingo contra o Rondoniense e duelo marcado para o estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.