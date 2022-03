O Real Ariquemes venceu na noite deste sábado o União Cacoalense por 1 a 0 no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal, e conquistou o titulo do primeiro turno do Campeonato Rondoniense 2022. A partida foi válida pela quarta rodada da competição estadual.

O único gol da partida foi marcado por Juninho, aos oito minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Real Ariquemes chegou aos 12 pontos, permanece na liderança. garantiu o título do primeiro turno e consequentemente está confirmado na final do Campeonato Rondoniense. Já o União Cacoalense caiu para a quarta colocação com cinco pontos.

Na próxima rodada, o Real Ariquemes encara no domingo, às 15h45 (horário de Rondônia), o Porto Velho no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já o União Cacoalense enfrenta no mesmo dia e horário o Pimentense no estádio Cassolão, em Rolim de Moura.