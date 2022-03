Após veiculação da matéria no Extra de Rondônia dando conta que o pedreiro Perli de Paula, de 48 anos, estava há quase um mês aguardando vaga para cirurgia de clavícula em Vilhena, Leia (AQUI), um vereador da cidade de Pimenta Bueno – foi contactado pela família do paciente e se prontificou a ajudar.

Com isso, a família mandou o link da matéria para o parlamentar que entrou em contato com o Secretário de Saúde do Estado Fernando Máximo, que de imediato se dispôs a ver como poderia ajudar Perli que estava internado no HR de Vilhena e não tinha previsão de quando iria conseguir vaga para passar pelo procedimento no Hospital Regional de Cacoal.

Entretanto, no último dia 15 o pedreiro foi levado para Cacoal, onde fez a cirurgia e está se recuperando em casa.