Quem utiliza a rodovia 391, que interliga a BR-364 ao município de Chupinguaia, passa a contar com uma nova ponte mista de concreto e aço medindo 37 metros de comprimento e nove metros e largura.

A entrega oficial da ponte sobre o rio Canário, no quilômetro 16, aconteceu na manhã da última sexta-feira. 18.

Presente no evento o governador de Rondônia Marcos Rocha, destacou que as obras acontecem em todo o Estado, mesmo em um período chuvoso.

“Minha gratidão aos servidores do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER) que trabalham incansavelmente para que as obras e manutenções das rodovias aconteçam. A substituição da ponte antiga por uma ponte nova de concreto e aço, garante a segurança dos usuários das rodovias”, destacou o governador.

De acordo com o diretor-geral do DER, Elias Rezende, a antiga ponte foi substituída após a equipe técnica apontar sérios problemas na estrutura, com avaria integral do pilar central, implicando risco potencial de desabamento e acidente.

“A preocupação do governador com o risco de acidentes, fez com que uma nova ponte fosse licitada, construída e entregue em tempo recorde. A obra ficou pronta em aproximadamente seis meses. Essa é uma rodovia importante para o escoamento da produção agropecuária”, frisou Rezende.

O investimento da nova ponte é de R$ 2.994.408,06 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oito reais e seis centavos) recurso do Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Fitha).

A prefeita de Chupinguaia, Sheila Flavia Anselmo Mosso, destacou que o momento é de gratidão. “Agradeço os nossos deputados, e em especial ao Governo de Rondônia por ser parceiro de Chupinguaia”, comentou Sheila.

Para o pecuarista, Carlos Roberto Lacerda, a nova ponte é muito importante para a população. “Aqui passa diariamente o escoamento da produção agrícola de grãos e agropecuária, é importante principalmente para nós que trabalhamos com compra e venda de gado, e o Governo de Rondônia vem dando apoio aos produtores e pecuarista da região”.

O autônomo Fábio Antônio da Costa, pontuou que a rodovia possui um grande fluxo de veículos leves e pesados. “A ponte antiga precisava ser substituída. Essa nova ponte resolveu o problema e só tem a melhorar para o município e o Estado”, ressaltou.

Morador do município há 40 anos, o produtor rural, Alaércio Ribeiro da Silva, afirmou que essa nova ponte trará mais segurança para os moradores que utilizam diariamente a RO-391.