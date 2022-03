O Brasil exportou 12.033,60 toneladas de milho não moído (exceto milho doce) nos 13 primeiros dias úteis, de acordo com o relatório divulgado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, por meio da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Sendo assim, o volume acumulado neste período sobe 9.205,8 toneladas com relação à semana anterior e corresponde à apenas 3,15% das 292.013,2 toneladas que foram exportadas durante todo o mês de março de 2021.

Com isso, a média diária de embarques ficou em 925,7 toneladas, o que na comparação ao mesmo período do ano passado, representou queda de 92,7% com relação as 12.696,2 do mês de março de 2021.

Em termos financeiros, o Brasil arrecadou um total de US$ 4,257 milhões no período, contra US$ 74,263 milhões de todo março do ano passado.

Já na média diária, o atual mês contabilizou decréscimo de 89,9% ficando com US$ 327,5 mil por dia útil contra US$ 3,228 milhões no último mês de março.

Por outro lado, o preço por tonelada obtido subiu 39,1% no período, saindo dos US$ 254,30 no ano passado para US$ 353,80 neste mês de março.