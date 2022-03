Acidente envolvendo um carro Toyota Corolla e uma motoneta Biz aconteceu no final da manhã desta segunda-feira, 21, e deixou uma pessoa ferida, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro seguia pela Avenida José Otávio dos Santos, quando no cruzamento com a Rua Josias da Silva, houve a colisão com o condutor da motoneta que transitava em sentido contrário.

No impacto, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) está no local para registrar a ocorrência.