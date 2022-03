Neste final de semana moradores não aguentaram o volume excessivo dos carros de som no Balneário Piracolino e informaram o importuno a Central de Operação da Polícia Militar, em Vilhena.

Com isso, uma guarnição da Patamo e uma da Polícia Ambiental foram ao local e constataram através de aparelho de medição de ruídos (decibelímetro) que estaria ocorrendo ali uma situação de crime de poluição sonora.

Contudo, por haver diversos veículos no local, não foi possível identificar qual deles estava com o som mais alto. Além disso, havia também alto consumo de bebidas alcoólicas pelas pessoas que estavam no ambiente.

Entretanto, foi identificado alguns proprietários de veículos que estavam com o volume fora do permitido e a ocorrência registrada para que se tome as devidas providências.