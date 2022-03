Quase R$ 16 milhões no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e mais R$ 13 milhões no reajuste de 33,24% do magistério, considerado pela assessoria da prefeitura como “o maior pacote de melhorias na remuneração da história dos servidores municipais de Vilhena” agora tem data para ser enviado à Câmara Municipal de Vereadores.

Ficou acordado nesta segunda-feira, 21, pelo prefeito Eduardo Japonês, junto do Sindsul (Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia), que o texto final dos dois benefícios será enviado aos vereadores até o dia 28 de março, próxima segunda-feira. Juntos, os dois projetos representam quase R$ 30 milhões de melhoria salarial aos servidores vilhenenses, de maneira consolidada.

O reajuste para os professores e servidores do magistério em geral representará investimento de R$ 13.079.762,15 nos 688 servidores desta classe. Isso significa que cada um terá, em média, aumento de R$ 19 mil ao ano no salário, com R$ 1.584 a mais por mês, que será pago retroativamente a janeiro deste ano.

“Conforme disse no início de fevereiro, estávamos buscando as maneiras legais de dar o reajuste a todos, equilibrando isso com o PCCS, luta de 20 anos dos servidores, e também com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação ao índice máximo gastos com pessoal. Agora, com a previsão de arrecadação que fechamos nos últimos 12 meses, incluindo janeiro e fevereiro de 2022, estamos trabalhando com um cenário otimista que nos permite aplicar os dois. É o que sempre quis e sempre disse que faria. A pandemia atrasou esse processo do PCCS em quase dois anos, pois havia lei federal impedindo aumentos. Por isso, prometi para o início de 2022 e agora o projeto será enviado à Câmara em no máximo uma semana. Isso foi possível devido à melhora na arrecadação, às parcerias do governador Coronel Marcos Rocha em destinar recursos que aliviaram nosso orçamento e também à equipe técnica que trabalhou durante todo esse tempo junto do Sindsul, atuante de maneira fundamental para a concretização deste sonho dos servidores”, assegurou o prefeito Eduardo Japonês.

Inicialmente proposto com impacto de R$ 4 milhões, o texto final do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores municipais foi ampliado e agora prevê investimento de R$ 15.810.903,96 em diversas classes das secretarias municipais, especialmente nos que têm atualmente os menores salários, quatro vezes mais do que o inicialmente acordado. Algumas classes, por exemplo, terão melhoria de até 25% na remuneração. Ao todo, 2.053 servidores serão beneficiados com o PCCS a partir do momento que a lei entrar em vigor.

Somados aos mais de R$ 4 milhões concedidos aos servidores por meio de abono e bonificação no fim de 2021 e início deste ano, os benefícios salariais neste ano vão se somar em um total que ultrapassa R$ 33 milhões.