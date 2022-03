No ano passado o Barcelona Futebol Clube foi vice no Campeonato Rondoniense Feminino e conquistou a vaga para a disputa do Brasileiro Série A3 deste ano.

A competição corresponde a terceira divisão do futebol feminino brasileiro e será disputada pela primeira vez.

Serão 32 equipes de olho nas quatro vagas que darão acesso a Série A2 do nacional.

A Série A3 está prevista para iniciar no mês de maio. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não realizou o sorteio que define os adversários.

Com um elenco de 18 atletas, o Barcelona iniciou na segunda-feira, 21, a pré-temporada sob o comando do treinador Alessandro Braga. O local escolhido pelo clube para os treinos técnicos e táticos foi o Parque Embratel. Os trabalhos acontecem em dois períodos.

O treinador Alessandro Braga afirmou que nos primeiros dias o trabalho deve se concentrar no conhecimento do grupo. A programação para a terça-feira prever testes físicos pela manhã e treino técnico no período da tarde.

A coordenadora de Futebol feminino do Barcelona, Viviane Andrade, revelou que o clube ainda está à procura de uma lateral esquerda e mais uma zagueira.

O grupo que iniciou os trabalhos ontem é formado assim:

GOLEIRAS

Jéssica, 21 anos

Ana Júlia, 22 anos

ZAGUEIRA

Cris, 22 anos

Bel, 27 anos

Luiza, 17 anos

MEIAS

Marielle Robozinho, 21 anos

Jajá, 21 anos

LATERAL DIREITA

Ellen, 20 anos

Vitoria, 19 anos

LATERAL ESQUERDO

Tassia, 28 anos

VOLANTES

Yasmim Custodio, 18 anos

Stefany, 17 anos

Isamara, 26 anos

Karine, 21 anos

ATACANTE

Aninha, 18 anos

Evila Vanessa, 23 anos

Yor, 21 anos

Kamy, 17 anos

Tay, 31 anos