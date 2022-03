A trajetória de trabalho e dedicação da professora Ivonete Luchtenberg motivou o deputado Cirone Deiró a homenageá-la em reconhecimento a sua importante atuação à frente da Escola Daniel Berg.

Instituição vinculada a igreja Assembleia de Deus, em Cacoal. A escola iniciou as atividades há 28 anos com 114 alunos matriculados, e atualmente com cerca de 1.300 alunos.

O voto de louvor entregue a professora Ivonete, por ocasião da celebração dos 50 anos, do aniversário da igreja Assembleia de Deus, em Cacoal, foi aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais.

Depois de participarem de uma obra missionária no Equador, o pastor Nelson e a professora Ivonete Luchtenberg e os filhos chegaram em Cacoal, no dia 12 de abril de 1991. Ocasião, em que o pastor Nelson assumiu a Igreja Assembleia de Deus como pastor titular, recebendo todo o apoio da esposa. A professora Ivonete recorda que a escola Daniel Berg é resultado do propósito de servir a comunidade. Segundo ela, a professora Maria Aparecida Souza da Silva que também congregava na igreja Assembleia de Deus fez parte da idealização de uma escola no espaço usado pela igreja e que durante a semana, ficava ocioso.

De acordo com a professora Ivonete, o pastor Nelson foi muito generoso ceder as salas da igreja para serem usadas a escola. Com o nome de Daniel Berg, em homenagem ao sueco fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, a escola iniciou as atividades, no dia 14 de fevereiro de 1994. Nos quatro primeiros anos, Ivonete trabalhou como secretária, mas logo após concluir a graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, assumiu a direção da escola, cargo que ocupa até hoje.

Após tantos anos, a professora Ivonete considera a escola Daniel Berg como uma família. “Trato a escola como parte da minha família, a vida é assim, casamos, temos filhos, vamos resolvendo os problemas que surgem. Os filhos vão crescendo e exigindo mais. Assim também foi com a escola, cada dia identificávamos a necessidade de ampliação, modernização, melhorias, foi desta forma que crescemos”, lembrou Ivonete.

No final de 2021, Ivonete recebeu um voto de louvor do deputado Cirone Deiró, em reconhecimento pelos serviços prestados pela EDB à comunidade. “Esse reconhecimento me deixou feliz, foi algo muito precioso para a minha história, minha família. Quero agradecer ao Cirone por essa homenagem e pela dedicação dentro da sua área de atuação”, reconheceu a diretora.