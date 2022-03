Um jovem foi agredido com coronhadas na cabeça ao reagir uma tentativa de assalto, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações, na tarde desta terça-feira, 22, dois homens chegaram numa frutaria localizada as margens da BR-174, no perímetro urbano de Vilhena, e um deles armado com revólver anunciou o assalto.

O filho da proprietária teria se apossado de uma faca e reagido, o ladrão teria disparado por cinco vezes, não acertando nenhum tiro no rapaz, sem munição, o bandido agrediu a vítima com coronhadas na cabeça, na sequencia a dupla fugiu.

Ainda não se sabe se os ladrões levaram algum valor.

A Polícia Militar está no local.