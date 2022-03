Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira, 21, na residência do deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) em Vilhena, ouviu reivindicações, perspectivas e propostas dos produtores rurais através de presidentes de associações do município de Vilhena.

De acordo com o deputado Luizinho o objetivo da reunião “é levantar as demandas de cada associação” para isto foi dada a palavra a cada presidente de associação rural presente na reunião. “Não estamos com pressa, temos que ouvir estas pessoas pois é a vida delas que desejamos melhorar”, afirmou Goebel.

Luizinho disse na reunião da importância da implementação de políticas públicas sérias em prol do desenvolvimento sustentável no município. “Todos nós sabemos do enorme potencial de geração de renda e qualidade de vida que nossas comunidades rurais possuem. É preciso agora dar aos produtores condições reais para que seus projetos de crescimento sejam colocados em prática”, explicou o parlamentar.

Durante o encontro com os presidentes das associações rurais fortaleceu o diálogo com o Governo de Estado, Prefeitura Municipal e deputado. Luizinho se colocou à disposição das associações para atender as demandas e assumir o compromisso de entregar tratores e implementos agrícolas através de convênio com o Governo de Estado e Prefeitura de Vilhena para as associações.

O Secretário da Agricultura do Estado Evandro Padovani, aproveitou para informar que todas as demandas solicitadas das associações rurais serão atendidas, como o título de regularização fundiária para os assentados do município e retomada da perfuração dos poços artesianos e a entrega de calcário para os agricultores rurais.

Presentes na reunião, prefeito Eduardo Japonês, Secretário Municipal de Agricultura, Geovane da Veiga, Secretário da Agricultura do Estado, Evandro Padovani, presidente da Emater do Estado, Luciano Brandão e Secretário de Obras, Boca.