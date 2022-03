Na tarde desta terça-feira, 22, moradores do bairro Cidade Verde II, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamarem do matagal existente em diversos lotes abandonados naquela localidade que está servindo para proliferação de animais peçonhentos e esconderijo de bandidos.

De acordo com informações passadas para a reportagem, o bairro está se tornando campeão em furtos e roubos, haja vista, que os bandidos aproveitam o matagal dos lotes para se esconderem antes e depois de praticarem crimes na região.

Moradores relataram que já enviaram diversas fotos e reclamações dos terrenos cobertos pelo mato para a prefeitura para que identifique e notifique os proprietários para que limpem os lotes ou que próprio poder público faça a limpeza e cobre no IPTU.