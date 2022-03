Um homem que cumpre pena em regime semiaberto com tornozeleira eletrônica foi capturado nesta segunda-feira, 21, por policiais da Patrulha Reforço, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua 1507, no bairro Cristo Rei, pois tinha informação que numa casa nessa rua era usada como boca de fumo.

Com isso, ao passar na frente do imóvel, os militares observaram movimentação atípica e duas pessoas que estavam próximas agiram de forma que chamou a atenção dos policiais.

Ao fazer o contorno para retornar ao local, um dos homens que estava próximo entrou no imóvel e empreendeu fuga pulando muros, não sendo possível sua captura naquele momento.

Porém, o que não fugiu disse que estava no local apenas conversando com o amigo e não entendeu porque ele fugiu.

Entretanto, os militares observaram que o rapaz que havia fugido usava tornozeleira eletrônica e em contado com a Colônia Penal, foi passado à localização do fugitivo, numa casa no mesmo bairro.

Todavia, a guarnição foi ao local e ao chegar o homem ao perceber a presença da viatura tentou fuga novamente, mas foi surpreendido e preso por policiais do Núcleo de Inteligência (NI) que estavam nas imediações.

Indagado a respeito do motivo da fuga e da desobediência da ordem de parada, o suspeito afirmou estar há três dias utilizando cocaína, que estava muito “doido” e como tinha substancia ilícita em sua residência ficou com medo de ser preso.

Em revista na casa do suspeito foram localizadas drogas, dinheiro entre outros objetos.

Diante dos fatos, o apenado recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.