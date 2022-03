Policiais da Patrulha Reforço com apoio de investigadores do Núcleo de Inteligência (NI) da Polícia Militar (PM) capturaram nesta segunda-feira, 21, W.C.O., vulgo “Neguinho”, que estava foragido da justiça, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais do NI – após investigação localizaram uma casa na Rua Paraíba, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19), onde provavelmente estaria se escondendo um foragido da justiça.

Com isso, a informação foi passada para os policiais da Patrulha Reforço, que fez incursão no imóvel e prendeu o suspeito.

No local, foi apreendido um notebook da marca Lenovo, no qual havia registro de furto.

O foragido foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde passou por exame de corpo de delito, após foi encaminhado para o Centro de Ressocialização Cone Sul.