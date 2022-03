XEQUE

Os governistas começaram o mês anunciando o apoio do prefeito da capital Hildon Chaves como um “xeque” no tabuleiro das eleições. Foi um fato político robusto e bem articulado pelo chefe da Casa Civil, uma vez que o alcaide foi hostilizado nas eleições municipais pelos governistas e superou os embates da campanha com Breno Mendes, candidato a prefeito do governador. Logo depois da capitulação do alcaide de Porto Velho os governistas partiram para canibalização dos demais partidos, sem o mesmo sucesso.

MATE

Com o afunilamento do processo, eis que os próceres da reeleição de Marcos Rocha começam a perceber que o “xeque” dado com a adesão de Hildon Chaves não foi mate. E que as demais forças políticas de oposição começam a mostrar que a disputa para o Governo de Rondônia vai ser fratricida e que não há eleição vencida na véspera. Portanto, não foi um xeque mate eleitoral.

OPOSIÇÃO

Esta coluna já havia antecipado aos eleitores que em Rondônia nunca existiu vitória por WO, e que nestas eleições também não ocorrerá. Por enquanto quatro novos postulantes a substituir Rocha estão montando o palanque bem mais seguro do que “Titanic” governamental, apesar dos orçamentos bem mais modestos. Embora os governistas tenham avançado sobre a oposição, nem todos capitularam e muitos dos que embarcaram na onda governista serão os primeiros a pular do navio caso o projeto comece a fazer água. É um filme que muitos já viram. A repetição é questão de tempo uma vez que as promessas incialmente feitas são tão exageradas que não cabem no orçamento da campanha.

NOVIDADE

Quando todos (inclusive esta coluna) davam como certa a ida do senador Marcos Rogério (PL) para um ministério no palácio do Planalto, deixando aliados à deriva do processo sucessório, surpreendentemente o senador anunciou durante uma entrevista radiofônica que é sim pré-candidato a governador. A novidade mexeu com as peças do tabuleiro eleitoral e fez com que partidos que estavam sem rumo começassem a enxergar um porto seguro.

RUINDO

Marcos Rogério disputa o mesmo eleitorado bolsonarista o que leva a intuir que um dos dois pode ficar fora do segundo turno. Em duas semanas o favoritismo de Marcos Rocha e a tentativa de vencer por WO começou a ruir, mesmo com a ajuda bussolar do timoneiro do Porto Velho.

PROFISSIONALISMO

Já o deputado federal Léo Moraes (Podemos), monitorou de longe todas os lances do governo e, reservadamente, intensificou as conversas com vários segmentos partidários com o objetivo de se lançar a governador. Poucos acreditavam na candidatura a governador do deputado, o que favorecia os governistas na canibalização dos partidos supostamente de oposição. Léo foi paciente, estratégico e corajoso para aguarda o afunilamento do processo e mexer o tabuleiro eleitoral com profissionalismo, atraindo para o projeto a deputada federal Jaqueline Cassol. O acordo entre Podemos e PP está em andamento e pode atrair mais agremiações. Esta sim foi uma jogada de mestre.

EXPERIÊNCIA

O MDB, partido que possui uma estrutura estadual histórica e uma militância, embora envelhecida, aguerrida está ao deus-dará. Inexplicavelmente os emedebistas ficaram agarrados à boia lançada ao mar pelo coronel governista. Tratado como náufrago, não subiu imediatamente ao barco governista porque não existiam os espaços que o presidente do partido Lúcio Mosquini almejava para conseguir mais um mandato. É ainda um partido importante neste jogo eleitoral, mas seu presidente precisa de mais experiência para dar uma boa mexida e negociar espaços do tamanho histórico da agremiação, como faziam os velhos caciques do MDB de outrora.