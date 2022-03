A deputada Rosangela Donadon (PDT) participou nesta segunda-feira,21, da cerimônia de reinauguração do centro de saúde de Cerejeiras, Anísia Borges do Vale, que foi reformado e ampliado com uma emenda parlamentar destinada pela deputada no valor de R$500 mil.

A cerimônia de reinauguração da unidade de saúde contou com a presença de vereadores, secretários municipais, médicos, servidores da saúde e da população em geral, bem como do vereador Isair Baldin, do vice-prefeito Jose Carlos, do Secretário de Saúde Ederson Lopes e da prefeita Lisete Marth.

Rosangela Donadon disse durante a reinauguração que destinou R$500 mil para reforma e ampliação da unidade de saúde a pedido do vereador Isair Baldin e da prefeita Lisete Marth.

A unidade de saúde foi alvo de ataque de vândalos que resultou em um incêndio parcial que destruiu o posto de saúde. O centro de saúde que é do tipo III e atende os bairros Jardim São Paulo e Anchieta e presta serviços para aproximadamente 3.5 mil pessoas recebeu reforma e ampliação da estrutura.

“É uma alegria participar da reinauguração do centro de saúde Anísia Borges do Vale em Cerejeiras. Investir na saúde é fundamental para melhorar a qualidade de vida da população, por isso destinei o recurso no valor de R$500mil para reforma e ampliação do centro de saúde e acompanhei todas as fases da obra. Estou muito feliz em saber que a população voltou a ser atendida na unidade de saúde”, disse a deputada que ressaltou que tem trabalhado com empenho pelo desenvolvimento do Cone Sul.