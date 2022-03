O assalto a uma frutaria localizada as margens da BR-174, no perímetro urbano de Vilhena, aconteceu na tarde desta terça-feira, 22, e deixou uma pessoa ferida.

De acordo com apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi informada que numa frutaria no endereço citado, havia acontecido um assalto com disparos de arma de fogo.

Uma guarnição foi ao local e em contato com as vítimas, relataram que dois homens chegaram em uma motocicleta sendo que um deles era de cor branca e olhos claros, o outro era negro e portava uma arma de fogo tipo revólver.

A dupla entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, o homem de cor negra usando de violência arrancou uma corrente pesando aproximadamente 25 gramas do pescoço de uma das vítimas, em seguida foi até outra pessoa e deu uma coronhada na cabeça dele e arrancou uma corrente de seu pescoço pesando aproximadamente 16 gramas.

Além das correntes em ouro, os ladrões subtraíram um aparelho Smartphone Samsung modelo A7.

Contudo, na hora da fuga, uma das vítimas saiu correndo atrás do bandido e entrou em luta corporal com ele, neste momento o ladrão disparou por cinco vezes, acertando um tiro no aparelho celular que amorteceu o disparo e atingiu de raspão o abdômen da vítima, ficando o projetil em seu bolso.

Após os disparos o ladrão ainda deixou o revólver cair no chão, durante esse período até que pegasse a arma de volta o outro bandido disparou em direção a vítima, em seguida subiram na motocicleta e fugiram.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Durante o trajeto a vítima disse que os bandidos estiveram na tarde de ontem na frutaria, provavelmente reconhecendo o terreno para realizar o assalto.

A Polícia Militar fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito.