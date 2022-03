Há exatamente 1 ano, o radialista Júlio César Silva, o popular Julinho da Rádio, denunciava o transbordo de uma fossa em frente ao Hospital Regional (HR) de Vilhena, o que provocou diversas críticas ao prefeito Eduardo Japonês (PSC).

Na oportunidade, a prefeitura reuniu servidores de três secretarias para tentar resolver o problema e informou que “projeto amplo de reforma do hospital tem previsão de novas fossas e reservatórios de água na unidade” (leia mais AQUI e AQUI).

Contudo, o caso volta à tona. Na noite desta segunda-feira, 21, o comunicador retornou à unidade de saúde e percebeu que o problema persiste, com uma fossa transbordando.

Ele aconselhou ao prefeito a fazer o dever de casa antes de deixar o mandato, se referindo à cassação do mandato. “Eduardo, por favor, né, se tiver que sair, saia com bom nome”, disse.

“Isso chama-se irresponsabilidade. É covardia o que esse povo faz com os vilhenenses. Por ser à noite, no vídeo não dá pra ver, mas tem até larvas. De novo esse problema. Denunciei no ano passado e o problema persiste. Esgoto a céu aberto em frente ao hospital. A Vigilância Sanitária tem que intervir nisso”, explicou o comunicador ao site.

O Extra de Rondônia entrou em contato com Cláudia Lucrecia, diretora do HR, para falar sobre o caso. Ela disse que o técnico da manutenção verificou e o problema que aparece na gravação possivelmente aconteceu após a chuva de 14 de março. “Foi uma chuva atípica que gerou alagamentos em vários pontos da cidade inteira. Houve vazamentos de bueiros, de fossas, tanto residencial quanto de empresa, e nesse dia, de fato, houve o vazamento dessa fossa, que é da lavandeira do hospital. Existe o serviço terceirizado que faz a manutenção. É bem organizado. Mas, quando tem essas chuvas fortes, não há como prevenir. Aí temos que esperar passar a chuva, para que a empresa venha e faça a drenagem e retirada dessa água”, explicou.

