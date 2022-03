A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran) obteve a autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para realizar a instalação de redutores de velocidade no cruzamento da avenida Tancredo Neves com a BR-174, em Vilhena.

Em documento de 18 de março, protocolado na última segunda-feira na Prefeitura de Vilhena, o órgão federal permitiu a instalação de redutores, que serão construídos nas próximas semanas em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

O bloqueio, recomendado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), será removido após a conclusão dos quebra-molas.

Rogério Dias, secretário municipal de Trânsito, lembra que o bloqueio está cumprindo seu propósito. “Em 2021 houve 21 acidentes só neste cruzamento. Quase dois por mês. Depois do bloqueio não houve nenhum. Nosso trabalho preza pela trafegabilidade, mas também em salvar vidas e preservar um trânsito seguro”, destaca.

POLÊMICA

O cruzamento foi bloqueado com pneus em fevereiro, gerando polêmica no município. O caso foi levado ao plenário do Legislativo, sendo a medida chamada de absurda e retrocesso (leia mais AQUI e AQUI).