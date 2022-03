“O Governo Federal precisa fazer o Dnit trabalhar. As carretas estão entrando na cidade e como o lençol freático é baixo, estão acabando com o asfalto. É um crime contra Itapuã”, detalhou o deputado Chiquinho da Emater.

O parlamentar afirmou que a BR-364 está uma tristeza, em Itapuã, até Ariquemes, e no trevo da Triunfo. Ele pediu ao Dnit que tome as devidas providências, porque as cidades são pobres e não conseguem se recuperar depois.

Chiquinho da Emater citou que em são Miguel a água que está destruindo o comércio, por causa de trabalho do Dnit.

“A água invadiu o posto Zé Branco, e que causou isso foi o Dnit. Já estive no departamento várias vezes, inclusive com o prefeito de Itapuã. Segundo eles, neste ano será licitada uma nova estrada e o asfalto ruim será desmanchado. Mas tem empresa contratada pelo Dnit que não faz”, complementou.

Leite

O deputado Chiquinho da Emater também disse que o Governo Federal baixou a pauta para trazer produtos lácteos para o Brasil em 29%.

“Isso significa que os laticínios vão acabar de falir. O laticínio de Cerejeiras faliu. O Tradição faliu em Ji-Paraná. Trazer mais leite de fora significa fechamento de mais laticínios e desemprego nas pequenas cidades e no campo, porque o preço vai baixar mais ainda”, assegurou.

O parlamentar pediu aos deputados federais e senadores providências junto aos ministérios da Agricultura e da Fazenda.