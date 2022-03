O Projeto Burareiro, marco da administração Confúcio Moura enquanto prefeito de Ariquemes e da história da Educação em Rondônia, será tema abordado pelo Centro Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Educação e Sustentabilidade da Universidade Federal de Rondônia (Ciepes/UNIR) durante o Seminário Nacional “CIEPES 20 anos: da educação integral à educação integral politécnica”.

O evento contará com a participação do senador idealizador do Projeto como convidado especial, e acontece nesta quarta-feira (25), quinta-feira (26) e sexta-feira (25) a partir das 8h30, de forma remota.

Segundo os organizadores, o Seminário online tem como base a experiência pedagógica exitosa do Projeto e, portanto, tem grande importância para os profissionais das escolas de tempo integral. As inscrições podem ser efetivadas pelo link: https://www.even3.com.br/ciepes20anos e os participantes terão direito a certificado de 20 horas e a oportunidade de debater com palestrantes renomados, doutores, mestres, especialistas e conhecedores de grande bagagem educacional.

O Projeto

Segundo o senador Confúcio Moura, o Projeto Burareiro consiste em oferecer Educação Integral aos alunos da Rede Pública de Ensino. Ele lembra que o desafio surgiu no início de seu mandato como prefeito de Ariquemes com implantação da primeira escola do município em agosto de 2005.

“O Projeto era muito ousado pelo seu custo, pois cada escola desse modelo custa em média para os cofres da prefeitura duas vezes mais que as outras. Na fase de implantação esse número triplica. Mas assumimos o desafio, por acreditar que a educação é o principal caminho para o desenvolvimento e para a transformação do ser humano”, defende.

Em 2006 o então prefeito sancionou a Lei nº 1.217 instituindo que, gradativamente, as escolas do município passem a oferecer a modalidade de ensino. A partir de então, o Projeto oferece aos alunos, ensino diferenciado que engloba atividades do currículo base e extracurriculares como: atividades artísticas, culturais, esportivas, estudos orientados e informática educacional que acontecem na escola e outros espaços, a exemplo de clubes e associações. Também durante o período em que estão na Escola, os alunos recebem três refeições diárias: café da manhã, almoço e um lanche reforçado à tarde. A ideia neste sentido é proporcionar uma alimentação saudável e balanceada com cardápio elaborado por nutricionista e os produtos utilizados preferencialmente da região.