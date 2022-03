Cooperados da Sicoob Credisul no distrito de Rio Pardo (RO), a 374 quilômetros da capital Porto Velho, receberam na noite de segunda-feira, 21 de março, o diretor regional da Sicoob Credisul em Rondônia, Renato Doretto, para mais uma Pré-Assembleia 2022.

O evento aconteceu na escola Fernando de Souza Gomes e contou com a presença de mais de 400 pessoas. Na reunião, os associados assistiram à apresentação dos grandes números, conheceram a proposta de distribuição de sobras, as ações e projetos sociais desenvolvidas pela cooperativa na região, além de elegerem os delegados que os representarão pelo próximo quadriênio.

Para Renato Doretto, a primeira Pré-Assembleia realizada em Rio Pardo, desde a instalação da cooperativa, teve uma grande adesão da comunidade. “Conseguimos mostrar o crescimento local e o quanto a cooperativa tem contribuído para esse desenvolvimento. Anunciamos a instalação de caixa eletrônico, uma demanda antiga de nossos cooperados. Foi um momento bacana, fizemos boas trocas”.

Com cinco anos de atividade, a agência de Rio Pardo apresentou um crescimento expressivo em 2021: R$ 28,8 milhões na carteira de crédito; R$ 7 milhões em depósitos totais; R$ 2,6 milhões de capital social; R$ 1,4 milhão de sobras + juros ao capital e 894 cooperados. Os delegados eleitos para Porto Velho e o distrito de Rio Pardo foram: Alan Gurgel do Amaral, Anísio Bueno Marques, Celso Cecatto, Daniel Mendes Monteiro Rezende, Edgar Sampaio Damasceno, Elias José Cordeiro, Fábio Vailatti, Romario Farias Santana e Ronaldo Marcelo Hella.

Após a reunião de negócios, os convidados participaram do jantar, concorreram a brindes Sicoob e foram presenteados com uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores. Em lugar de arranjos florais, a Sicoob Credisul investe em mudas de árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente.

As próximas Pré-Assembleias Sicoob Credisul acontecerão em Jacinópolis (22/03), Nova Dimensão (23/03), Nova Mamoré (24/03) e Vilhena (25/03). Confira todas as matérias no site www.sicoobcredisul.com.br.