O deputado estadual Lazinho da Fetagro (PSB), na companhia do secretário de estado da Educação, Suamy Vivecananda, visitou a escola Família Agrícola Dom Antônio Possamai, no município de Jaru, na segunda-feira (21).

A visita atendeu pedido da diretoria e pais de alunos, intermediado pelo mandato, com objetivo de apresentar ao secretário o trabalho educacional para o campo desenvolvido pela instituição, mas também assegurar uma parceria e apoio do governo em atendimento às demandas da escola.

O diretor da EFA, Milton Pinhate, apontou que a instituição tem necessidade de um ônibus escolar, da construção de um dormitório masculino e da implantação de um sistema de energia solar para melhor atender seus alunos, filhos de agricultores familiares de Jaru e região.

“Um ônibus para atender as ações externas da escola, como visitas de estudo em propriedades rurais, e uma estrutura que recepciona e acomoda adequadamente nossos alunos, bem como a economia com despesa de energia contribuirão muito com o processo de ensino e aprendizagem”, disse o diretor.

Em resposta, o secretário Suamy garantiu que até junho faz a entrega do ônibus, e solicitou que seja encaminhado para a SEDUC o projeto do dormitório e da implantação de energia solar para estudo de viabilidade.

O deputado Lazinho da Fetagro agradeceu ao secretário por sua disponibilidade para a visita e por ter compreendido as necessidades apresentadas pela EFA. Agradeceu também à escola e pais pela confiança em seu mandato e reafirmou estar sempre à disposição da educação do campo. “Saio muito feliz dessa reunião, pois, além dos recursos já destinados através de emenda parlamentar de nosso mandato, conseguimos intermediar ainda mais benefícios para a escola. Sou defensor da pedagogia da alternância e do trabalho prestado pelas escolas família agrícola em nosso estado. O ensino oferecido por elas respeita a realidade e as especificidades do campo”, pontuou.

Além da diretoria, professores, pais e mães de alunos, participaram da reunião a coordenadora regional de Educação, Vanuza Cordeiro, e o vereador Professor Carlos (PROS).