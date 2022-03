Na manhã desta quarta-feira, 23, motoristas de transportes escolares entraram em contado com a redação do Extra de Rondônia para reclamarem da falta de fiscalização das autoridades competentes, quanto aos locais destinados para embarque e desembarque de alunos, em Vilhena.

De acordo com os condutores, a fiscalização também tem que se estender a essa questão, pois eles enfrentam dificuldades na hora de estacionar para que o aluno desembarque ou embarque com segurança.

Ocorre que, quase sempre os locais destinados a esse propósito marcados com faixa amarela e até placas indicando desembarque e embarque de estudantes, motoristas não respeitam e insistem em estacionar seus veículos nesses locais causando transtorno ao condutor do transporte escolar que não tem outra alternativa a não ser parar no meio da via para que o estudante desembarque ou embarque e acaba tumultuando o trânsito, podendo até causar acidentes graves.

Todavia, os motoristas de transportes escolares pedem as autoridades responsáveis que fiscalizem para que a situação seja resolvida o mais rápido possível.