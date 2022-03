A assessoria do Governo do Estado enviou nota técnica à redação do Extra de Rondônia explicando os motivos da interdição da ponte sobre o rio Canário, na rodovia 391, entre a BR-364 e o município de Chupinguaia.

A ponte foi inaugurada na última sexta-feira, 18, mas, já nessa segunda-feira, 21, teve que ser interditada, com motoristas utilizando uma ponte alternativa.

Conforme a nota, o problema foi detectado nas cabeceiras da ponte, que foi comprometido por diversos pontos de minadores de água na própria estrada. “Vale destacar que a patologia não comprometeu a estrutura da ponte, apenas o aterro das cabeceiras”, esclarece o comunicado.

Nessa terça-feira, 22, o Extra de Rondônia levou o caso à tona (leia mais AQUI)., tendo a rápida intervenção da equipe do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER).

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Após visita técnica realizada in loco, na ponte do rio Canário, localizada na rodovia 391 que interliga a BR-364 ao município de Chupinguaia, foi constatado que no serviço de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) estão ocorrendo patologias de afundamento próximo as cabeceiras da ponte.

Tal fato ocorre por conta da umidade do material de aterro utilizado na cabeceira, que foi comprometido por diversos pontos de minadores de água na própria estrada.

A equipe técnica do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER) já está no local, em fase de execução dos reparos necessários, onde serão realizados os serviços drenagem profunda ao longo do trecho próximo as duas cabeceiras da ponte.

Os serviços consistem na instalação de colchões drenantes com aplicação de tubo de dreno flexível corrugado, manta geotêxtil, matacão de pedra e marroada (rachão).

Vale destacar que a patologia não comprometeu a estrutura da ponte, apenas o aterro das cabeceiras.

A ação rápida da equipe do DER, visa assegurar a durabilidade da obra, que é de suma importância para a população da região, que utiliza a via diariamente.