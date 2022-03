O Partido fechou a nominata, terça-feira, 22, com condições de eleger deputados com igualdade frente a outras siglas.

Atualmente a lista é composta por ex-senadores, ex-prefeitos, ex-vereadores, vereadores e filho de ex-senadores, além de empresários e pecuaristas. Para Capital o partido conta com 04 vereadores filiados com condições de serem eleitos. No interior do estado o partido lançará candidatos nos municípios de Ariquemes, Buritis, Cacoal, Cerejeiras, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Ji-Paraná, Machadinho, Nova Brasilândia, Nova Mamoré, Pimenta Bueno e Santa Luzia.

O partido é liderado pelo deputado estadual Marcelo Cruz, que assumiu a sigla em meio a problemas internos e administrativos, estando agora apto para receber o fundo partidário e consequentemente eleger 3 deputados.