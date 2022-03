Começa em 10 de abril a primeira etapa do Circuito Vilhenense de MTB, competição organizada pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes).

O evento será dividido em cinco etapas disputadas durante o ano de 2022, com categorias masculina e feminina, contando com premiação total de R$ 15 mil, oferecida pelo título de capitalização filantrópico RondonCap de Vilhena. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link: www.bit.ly/CircuitoVilhenenseMTB.

“Esta é uma competição muito desejada pelos amantes do ciclismo. Para colocarmos este projeto em prática fizemos uma reunião com diversos organizadores de eventos deste segmento. Todo o foco do Circuito Vilhenense de MTB visa fortalecer o ciclismo na cidade e incentivar a prática deste esporte”, aponta Welliton Ferreira, secretário municipal de Esportes.

O Circuito Vilhenense de MTB será dividido em cinco etapas compostas por trajetos distintos, com níveis de dificuldade e ambientes de competição diferentes. A primeira será a etapa da Farinheira (10 de abril), seguida pelas etapas Rio Comemoração (22 de maio), Rio Vermelho (7 de agosto), Cachoeira das Araras (2 de outubro) e Museu de Rondon (13 de novembro).

Todas serão realizadas na modalidade de Maratona XCM (Mountain Bike de Longa Distância) dentro da área territorial de Vilhena e eventualmente podendo adentrar em algum município vizinho de acordo com o trajeto.

O circuito será dividido em diversas categorias. A masculina será dividida em três modalidades: Elite (16 a 34 anos), Master A (35 a 39 anos) e Master B (40 anos ou mais). Já na categoria feminina haverá apenas a modalidade Open, voltada para atletas que tenham 16 anos ou mais.

Interessados poderão também se inscrever na categoria Mista, voltada para o cicloturismo, que é uma forma de passeio pelo trajeto, aberto para homens e mulheres que tenham 16 anos ou mais. A Semes destaca que menores de 16 anos poderão participar do Circuito em duas categorias: Elite masculino ou Cicloturismo. Para participarem os menores de idade precisam de autorização dos pais ou responsável legal.

INSCRIÇÕES – O formulário de inscrição para o Circuito Vilhenense de MTB está disponível no link www.bit.ly/CircuitoVilhenenseMTB e também na sede da Semes, localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, anexa ao Ginásio Jorge Teixeira. Além disso, a loja de bicicletas e acessórios Tucano Bike também disponibiliza formulários, na avenida Celso Mazutti, nº 4103. Podem participar ciclistas de Vilhena e também de outras cidades.

Somando todas as etapas, serão oferecidos R$ 15 mil em prêmios, distribuídos em entregas de R$ 3 mil por etapa, além de troféus e medalhas para os melhores colocados em cada modalidade. O edital completo está disponível no link da inscrição.

A Prefeitura de Vilhena lembra que os atletas podem participar de apenas uma ou de todas as etapas da competição. Para efetivar a inscrição, os participantes devem doar 5 kg de alimentos não perecíveis, a serem entregues na sede da Semes, até dois dias antes de cada etapa, ou um dia antes da prova para quem for de outra cidade. Tudo o que for arrecadado, será doado para entidades de assistência não governamentais.

Mais informações podem ser conseguidas pelo telefone ou WhatsApp, 3321-2174.