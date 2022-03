O líder do Governo de Rondônia na Assembleia Legislativa do Estado (ALE/RO), deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), participou na manhã desta quarta-feira (23) na cidade de Ji-Paraná na sede da Emater, da entrega de equipamentos agrícolas e entrega do Programa Nacional de Credito Fundiária, “Terra e Credito para Quem Trabalha”.

O deputado Luizinho tem como uma de suas bandeiras o apoio ao desenvolvimento econômico do Estado por meio da produção agrícola.

Segundo o parlamentar o Governo do Estado de Rondônia, realizou a entrega de uma nova remessa dos equipamentos agrícolas para atender a agricultura familiar no Estado. É uma parceria com a Secretaria de estado da Agricultura (Seagri) e a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO).

Foram entregues 160 novos equipamentos adquiridos com recursos oriundos da Fonte 100, do Governo Estadual, e de convênios firmados com instituições do Governo Federal com a finalidade de fortalecer o sistema produtivo da pecuária leiteira com sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Foram entregues 52 colhedoras de forragem de uma linha, 52 máquinas empacotadeiras e compactadoras de silagem, 44 plantadeiras de adubadeiras, 6 carretas agrícolas hidráulicas e 6 distribuidores de calcário.

A entrega de equipamentos para fortalecimento do setor agropecuário de Rondônia faz parte das ações desenvolvidas com o Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia (Proleite), cujo objetivo é incrementar a implantação, ampliação e modernização do segmento, além de promover o aumento da competitividade dos produtos no mercado.

Autoridades presentes no evento vice-governador Zé Jodan, Secretário da Agricultura do Estado, Evandro Padovani, presidente da Emater do Estado, Luciano Brandão, prefeito de Ji-Paraná Isau Fonseca, prefeitos e vereadores da região.