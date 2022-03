O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ariquemes condenou o réu Valdinei Souza dos Santos pela morte do seu pai, Israel Torres dos Santos.

A sessão de julgamento ocorreu nessa terça-feira, 21 de março, e foi presidida pela juíza Larissa Pinho de Alencar.

Segundo consta nos autos, o réu comprou um carro em uma garagem de veículos na cidade de Ariquemes e como pagamento assinou quatro notas promissórias e a entrega de dois carros, sendo que um pertencia a seu pai.

Quando o pai ficou sabendo que o filho havia entregue o seu carro foi até à casa onde morava com o filho, sendo atacado a facadas. Segundo consta no processo, Valdinei tentou limpar as marcas de sangue e embrulhou o corpo com um pano e trancou em um quarto no fundo da residência. O crime ocorreu no dia 12 de dezembro de 2019.

Os jurados reconheceram que o crime ocorreu por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Da decisão, cabe recurso.

>>> Confira a pauta do Júri de Ariquemes:

23/03/2022 – Réu preso

0002975-44.2016.8.22.0002

Réu: Juvercino Duarte

25/03/2022 – Réu preso

0001073-17.2020.8.22.0002

Réu: Zenildo Castro dos Santos

28/03/2022 – Réu preso

1000420-03.2017.8.22.0002

Réu: Francisvaldo Gomes dos Santos

30/03/2022 – Réu preso

0001965-23.2020.8.22.0002

Réu: Diones Santos Souza

01/04/2022 – Réu preso

0000818-59.2020.8.22.0002

Réu: Juarez Pereira de Oliveira