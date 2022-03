Desde os primórdios da humanidade, o homem e a tecnologia estão conectados e evoluem mutualmente.

Contemporaneamente o desenvolvimento tecnológico tem colocado em questão o futuro do trabalho. Isso ocorre pois, existe a falta de capacitação tecnológica da sociedade e, também, a falta de informações corretas sobre o assunto.

Em princípio, a falta de capacitação tecnológica da sociedade agrava o futuro do trabalho pois, o uso da tecnologia como ferramenta de trabalho torna-se mais comum a cada momento, sendo cada vez mais essencial a existência de profissionais aptos no mercado de trabalho. Porém muitos indivíduos não possuem conhecimento de como usar a tecnologia, criando uma massa de trabalhadores não aptos para o futuro do trabalho. É necessário que providencias sejam tomadas para resolver está questão.

Outrossim a desinformação na sociedade contribui para que a união do trabalho e a tecnologia crie problemas, pois pessoas desinformadas, sobre as mudanças que ocorrem no mercado de trabalho e nas inovações que ocorrem quase que constantemente, acabam desconhecendo as novas oportunidades de emprego que a tecnologia criou ou de como usar essas inovações tecnológicas para aumentar a eficiência do trabalho. É necessário que haja mudanças para a diminuição deste problema.

Nota-se, portanto, que para termos um desenvolvimento tecnológico alinhado ao futuro do trabalho é imprescindível que medidas sejam tomadas pelo ministério do trabalho e por empresas, que visem a capacitação de indivíduos na tecnologia, por meio de programas sociais e, também, que a Mídia informe a sociedade a importância de saber utilizar a tecnologia para o mercado de trabalho e ainda, informar a população sobre as novas oportunidades de emprego que a tecnologia criou e cria, promovendo, dessa forma, o interesse da população a aprender tecnologia e se adaptar ao futuro do trabalho. Assim o futuro do trabalho poderá ser igualitário na vida de todos os membros da sociedade.

Claudio Lucas Souza Chaves, aluno do 3º ano do IFRO-Campus Vilhena

Texto criado no projeto Oficina de Textos – edição 2022