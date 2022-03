No início da tarde da última quinta-feira, 24, a Pizarro Oftalmologia, contratada pelo Governo do Estado, suspendeu temporariamente as cirurgias de catarata e pterígio do mutirão do “Projeto Enxergar” em Vilhena.

As operações serão retomadas nas próximas semanas com a possibilidade de instalação de uma carreta especializada com centro cirúrgico e melhores condições para os pacientes em espera.

Em atenção às ponderações do Conselho Regional de Medicina de Rondônia (Cremero), a empresa implementará melhorias no mutirão, providenciando mais conforto aos pacientes e condições de trabalho para os médicos e profissionais de saúde (leia mais AQUI).

“A Prefeitura de Vilhena não foi notificada, apenas orientada verbalmente. Solicitamos à empresa que adeque o atendimento, mas a suspensão já estava prevista para acontecer no fim do expediente por questão familiar do médico. Com esta visita a suspensão foi antecipada em 4 horas, inclusive as cirurgias desta sexta-feira já estavam remarcadas para continuar normalmente em abril. Importante salientar que tivemos procedimentos cirúrgicos no mesmo local no ano de 2020 e 2021, e tudo correu bem. É plausível está preocupação e precaução do Cremero, mas também vale lembrar que infecções registradas em operações na capital são de outra empresa e não tem nenhuma relação com o projeto em Vilhena”, garantiu a secretária municipal de Saúde, Weslaine Amorim.

A Prefeitura lembra, ainda, que o mutirão do Governo do Estado passará por medidas adicionais de prevenção para ser retomado, embora nenhum caso de problemas de saúde nos pacientes tenha sido causado pelo projeto na cidade. “Como foi destacado na própria nota do Cremero, a suspensão foi decidida pelo médico que já estava realizando esses procedimentos desde o início, após mais de 100 cirurgias bem sucedidas, assim como todas as outras que já haviam sido realizadas em mutirões anteriores no mesmo local e sempre com sucesso, trazendo o que o paciente mais deseja, a possibilidade de voltar a enxergar”, explica a secretária.

Weslaine destaca que, como em Porto Velho uma outra empresa acabou tendo problemas no mutirão, o Cremero decidiu ampliar com rigor a fiscalização. A Prefeitura fez reunião com a empresa logo na sequência, que informou a previsão de retorno até o fim do mês de abril com a possibilidade de disponibilizar uma carreta do grupo Pizarro, que é preparada para esse tipo de procedimento.

NOTA DA EMPRESA

O grupo Pizarro Oftalmologia também emitiu nota de esclarecimento sobre o ocorrido. Leia abaixo na íntegra.

Nota de esclarecimento

A Secretaria Municipal de Saúde não recebeu qualquer tipo de documento ou termo de fiscalização, tampouco o Cremero interviu em qualquer aspecto nos atendimentos.

As cirurgias foram interrompidas por uma necessidade familiar do médico assistente, conforme já havia sido comunicado previamente à Secretária Municipal de Saúde.

É importante esclarecer que a empresa já realizou mais de 8 mil cirurgias e atendimentos no Estado de Rondônia. É necessário que todos saibam que não procede a informação de que os pacientes oftalmológicos estariam em contato com pacientes suspeitos ou em tratamento de covid-19. No local há três prédios com funções distintas e fluxograma de atendimento de toda responsabilidade da empresa contratada.

Ainda, importante enfatizar que todos os atendimentos ocorrem conforme e de acordo com todas as medidas sanitárias e de segurança do paciente”.