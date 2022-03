A Sicoob Credisul realizou na noite de quinta-feira, 24 de março, a Pré-Assembleia 2022 em Nova Mamoré (RO), a 281 km da capital Porto Velho.

O evento aconteceu na Chácara do Amâncio e contou com a presença de 160 pessoas. Os cooperados acompanharam a prestação de contas referente ao ano de 2021, conheceram a proposta de distribuição de sobras, as ações e projetos sociais desenvolvidas pela cooperativa na região, além de elegerem os delegados que os representarão pelos próximos quatro anos.

Renato Doretto, diretor regional da cooperativa em Rondônia, ressaltou que a comunidade de Nova Mamoré tem abraçado o cooperativismo. “A participação foi extremamente efetiva, muito bacana. Todos estão muito envolvidos. Vimos a satisfação dos cooperados com os resultados, inclusive eles têm buscado novos associados. Quando operamos em uma região onde o sistema financeiro tradicional é forte há um pouco mais de dificuldade, mas essa barreira foi rompida”.

Com quatro anos de atividade, a agência de Nova Mamoré obteve bons resultados em 2021: R$ 21,4 milhões na carteira de crédito; R$ 6,7 milhões em depósitos totais; R$ 1,61 milhão de capital social; R$ 513 mil de sobras + juros ao capital e 725 cooperados. Os delegados eleitos para Nova Mamoré e os distritos de Jacinópolis e Nova Dimensão foram: Antônio Cristimar Rodrigues Sampaio, Rene de Souza Vizintin e Valdinei Rocha da Silva (efetivos); e Ivanilson Luiz dos Santos (suplente).

Após a prestação de contas, os convidados participaram de um jantar e concorreram a brindes Sicoob. Fechando a noite, cada associado levou para casa uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que ficam nas mesas no lugar de arranjos florais. A meta do projeto é plantar 10 mil árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente.

Encerrando o ciclo de Pré-Assembleias 2022, a Sicoob Credisul realizará o último encontro com os cooperados em Vilhena (RO). A reunião será na noite de 25 de março, com a prestação de contas das cinco agências instaladas no município, incluindo sua sede. No dia seguinte, 26 março, acontecerá Assembleia Geral Ordinária (AGO) com os delegados para o fechamento do processo assemblear. Confira mais no site www.sicoobcredisul.com.br.