O vereador Samir Ali (Podemos), atual vice-presidente da Câmara de Vilhena, concedeu entrevista ao Extra de Rondônia, nesta quinta-feira, 24, momento em que falou de vários assuntos.

Eleito para presidir o Legislativo no biênio 2023/2024, Samir, que está no segundo mandato de vereador, garante ter adquirido experiência nesse período, o que tem gerado resultados positivos ao seu mandato, através de projetos importantes para os vilhenenses.

Ele citou os projetos “Bolsa Atleta”, que está quase pronto e em análise na Procuradoria do Município; “A Casa do Autista”, que será única na região Norte e atenderá crianças, além do retorno do “Centro da Juventude”, que oferecerá cursos preparatórios com aprendizagem de Inglês e Espanhol.

“Sou muito grato por representar Vilhena novamente. É uma prova que conduzi bem os primeiros quatro anos (do 1º mandato) representando nosso município e foi-me dado mais uma chance. Estou mais maduro, com mais experiência e isso tem tido resultados positivos. Estamos motivados e buscamos que os vilhenenses tenham, cada vez mais, esperança no serviço público”, destacou.

CASSAÇÃO DO PREFEITO E PRESIDÊNCIA

Ele também comentou a cassação do prefeito Eduardo Japonês pelo Tribunal Regional de Rondônia (TRE/RO) e, contrariando assíduos eleitores, disse que não será candidato neste ano, já que terá a difícil missão de comandar as ações do parlamento local pelos próximos dois anos.

“Não sou candidato nesse ano. Fui eleito presidente da Câmara de Vilhena para o biênio 2023/2024. É um desafio e ficamos contentes de receber essa confiança dos colegas do parlamento. Vou cumprir com a missão que me foi dada”, assegura.

Para ele, a cassação do prefeito Eduardo Japonês atrapalha o município. “Não é só no caso do Eduardo, como também na gestão de (ex-prefeita) Rosani Donadon. Para tudo dificulta o andamento dos projetos no município. Porém, é uma decisão judicial, que não cabe à Câmara questioná-lo. Com relação a Eduardo, ainda cabe recurso em Brasília (DF) e pode reverter a situação. Vamos aguardar a decisão definitiva e, enquanto isso, o prefeito tem que continuar e manter o foco nas atividades em prol de melhorias para o município”, esclarece.

ELEIÇÕES AO GOVERNO

Ao comentar as eleições deste ano, ele destacou o fortalecimento do Podemos em Rondônia, sigla partidária da qual faz parte, e confirmou a pré-candidatura do deputado federal Léo Moraes ao Governo de Rondônia. “O Léo Moraes, que hoje é a grande liderança do partido com potencial de crescimento, é considerado em Brasília (DF) um deputado referência em Rondônia. Teremos bons representantes nas eleições e a sigla está preparada para ‘brigar’ pelo Governo do Estado”, garante.

SAÚDE PÚBLICA

Com relação aos problemas que enfrenta o setor de Saúde Pública, Samir avalia que isto é resultado da falta de continuidade dos gestores na pasta. “Temos o quarto secretário municipal em menos de um ano. Então, fica difícil organizar, planejar as ações para dar continuidade. Penso que, no momento, a secretária que está lá não é o ideal, não deveria ser, mas estamos torcendo para que ela possa consertar alguns setores da Saúde e propiciar dignidade aos vilhenenses, nas unidades básicas de Saúde quanto também na UPA”, encerrou.