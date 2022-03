O deputado federal Mauro Nazif (PSB-RO) defendeu em plenário, nesta quarta, 23, a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição – PEC 22/11, que trata do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de endemias.

“É uma luta de muito tempo que os agentes de saúde vêm travando aqui no Congresso para que esta PEC seja aprovada. Uma das maiores injustiças que nós temos é o baixo salário dos agentes de saúde, e com a aprovação do piso salarial temos a convicção de restabelecer essa justiça. Nós passamos pelo momento mais crítico da covid-19, mas não quer dizer que ela está eliminada, e esses profissionais ficaram expostos por muito tempo, arriscando e em muitos casos perdendo suas vidas em prol do acompanhamento das pessoas. Por esta razão, hoje nós reiteramos nosso apoio à aprovação da PEC 22/11, para fazermos o que é de direito destes profissionais”, disse Nazif.

A proposta foi aprovada pelo plenário da Câmara e será encaminhada para o Senado.