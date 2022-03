Nesta sexta-feira, 25, a Polícia Militar deteve seis pessoas que arrombaram e furtaram uma loja na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi informada que um comércio tinha sido invadido por criminosos, no qual haviam furtado diversas peças de roupas.

De imediato uma guarnição foi ao local e em conversa com o proprietário informou que mora ao lado da loja e que na madrugada escutou barulhos de vidro quebrando e no monitor das câmeras de segurança observou vários criminosos dentro do estabelecimento que subtraíram diversas peças de roupas e fugiram.

Diante das informações, a guarnição passou a fazer buscas e localizou o bando em um terreno abandonado com uma vasta vegetação na Rua José Gomes Filho há seis quarteirões do local do crime, e no local também estavam os objetos furtados.

Os criminosos receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia de Polícia Civil.

Contudo, dos seis criminosos presos, apenas uma mulher era maior de idade o resto adolescentes entre 13 a 16 anos.

Além de quebrarem a porta de Blindex os marginais também conseguiram arrancar a grade de proteção para invadir o estabelecimento e praticar o furto.

A mulher de 20 anos foi flagranteada, já os menores infratores foram colocados em liberdade.