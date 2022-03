A servidora pública Maria Conceição Correia, que trabalhava no 3º Batalhão de Polícia Militar de Vilhena e desenvolvia serviços administrativos, morreu nesta sexta-feira, 25, vítima de parada cardíaca.

Conceição como era conhecida, estava afastada do serviço público devido problemas de saúde.

Após passar por exames em Vilhena, ela descobriu que estava com a veia do coração com 90% obstruída, com isso, foi para Cacoal fazer cateterismo.

Contudo, quando passava pelo procedimento sofreu parada cardíaca e não resistiu. A servidora era casada com o Policial Militar João Beloni Correia (hoje na reserva remunerada).

O corpo da servidora será transladado para Vilhena, onde provavelmente será velado na Capela do 3º BPM na manhã deste sábado, 26. O sepultamento acontece no cemitério Cristo Rei.

>>>Nota de pesar do 3º BPM

É com profunda consternação que o Comando do 3º BPM, em nome do efetivo policial, vem externar o profundo sentimento de pesar pelo falecimento da esposa do Subtenente PM RR João Beloni Correia e funcionária civil, a senhora Maria Conceição Correia , na sexta-feira (25).

“Dona Conceição” como era carinhosamente conhecida, dedicou muitos anos à corporação como funcionária civil administrativa no 3° BPM e deixará sua história de dedicação ao serviço marcada na OPM, bem como a todos os colegas de trabalho.

Deixamos com a família nosso sentimento de solidariedade e pêsames pela sentida perda.